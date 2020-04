The Ultimate East Bay Takeout Guide 

At press time, the following restaurants were open for takeout or delivery business. Although most establishments have multiple ways of taking orders or making deliveries, we recommend that you first call the restaurant or check its website to learn about modified menus, temporary hours of operation, and how they would prefer that you place your order. This list is incomplete, and subject to change. Visit EastBayExpress.com for the complete list. Bon appétit!

1 Seafood & Chicken: American, takeout and delivery (DoorDash), 4014 MacArthur Blvd., Oakland, 510-482-1255, Zmenu.com/1-seafood-and-chicken-restaurant-oakland-online-menu.

4505 Burgers & BBQ MacArthur: American, takeout and delivery (Grubhub, Caviar, Postmates, DoorDash, Seamless), 3506 MacArthur Blvd., Oakland, 510-210-8235, 4505burgersandbbq.com.

900 Grayson: California Cuisine, takeout and delivery, 900 Grayson St., Berkeley, 510-704-9900, 900grayson.com.

938 Crawfish: Cajun, takeout and delivery, 938 San Pablo Ave., Albany, 510- 525-2722.

A-Town Pizza: Pizza, takeout and delivery, 2327 Blanding Ave., Unit A, Alameda, 510-522-7575, ATownpizza.net.

A'cuppa Tea: Coffee and Tea, takeout and delivery (DoorDash), 2992 College Ave., Berkeley, 510-848-2032.

Aangan: Indo-Nepalese Cuisine, takeout and deliver (Uber Eats), 856 San Pablo Ave., Albany, 510-524-2220

Abigail's: Moroccan, takeout, 1132 Ballena Blvd., Alameda, 510-523-5500, AbigailsAlameda.com.

Aburaya: Japanese, takeout and delivery (Caviar, DoorDash, Postmates), 362 17th St., Oakland, 510-502-7743, aburayaOakland.com.

Agave Uptown: Mexican, takeout and delivery (Caviar, DoorDash), 2135 Franklin St., Oakland, 510-288-3668, AgaveUptown.com.

Agrodolce Osteria: Italian, takeout and delivery, 1730 Shattuck Ave. Berkeley, 510-848-8748, AgrodolceBerkeley.com.

Ajanta Restaurant: Indian, takeout and delivery, 1888 Solano Ave., Albany, 510- 526-4373, AjantaRestaurant.com.

Akat Café: Coffee, takeout, 1603 Second Ave., Oakland, Info@getcoffee.today.

Al's Big Burger: Burgers, takeout and delivery, 437 San Pablo Ave. Albany, (510) 527-1523

alaMar Kitchen & Bar: Seafood, takeout and delivery (Caviar, DoorDash, Seamless, Grubhub) 100 Grand Ave., #111, Oakland, 510-907-7555, alaMarOakland.com.

Angel Fish Japanese Restaurant: Japanese, takeout and delivery to Bay Farm (DoorDash), 883 Island Dr., Ste C-2, Alameda, 510-749-0460.

Angela's Kitchen: Mediterranean, takeout and delivery, 1640 Park St., Alameda, 510-263-8788, AngelasAlameda.com.

Annapurna: Nepalese and Indian, takeout and delivery (Postmates, Caviar, Seamless, Grubhub DoorDash) 948 Clay St., Oakland, 510-250-9696, AnnapurnaOakland.com.

Asena: Mediterranean, takeout and delivery, 2508 Santa Clara Ave., Alameda, 510-521-4100, AsenaRestaurant.com.

Asmara: Ethiopian, takeout and delivery (Postmates, Grubhub, Seamless, DoorDash) 5020 Telegraph Ave, Oakland, 510-547-5100, AsmaraRestaurant.com.

Aunt Mary's Cafe: American, takeout, 4640 Telegraph Ave, Oakland, 510-601-9227, AuntMarysCafe.com.

Awaken Cafe & Roasting: American, takeout and delivery, 1429 Broadway, Oakland, 510-863-1440, AwakenCafe.com.

Azit: Asian fusion, takeout and delivery (Grubhub, Seamless, Postmates, DoorDash), 4390 Telegraph Ave., A, Oakland, 510-250-9988, AzitOakland.com.

Baby Cafe Hong Kong Bistro: Chinese, takeout and delivery (Grubhub, Seamless, Postmates, DoorDash), 358 11th St., Oakland, 510-251-0888, BabyCafeRestaurants.com.

Banana Leaf Thai Cuisine: Thai, takeout and delivery (Caviar), 11880 San Pablo Ave., El Cerrito, 510-680-5590, BananaLeafElCerrito.com.

Bay Fung Tong Tea House Restaurant: Chinese, takeout and delivery (DoorDash), 1916 Franklin St., Oakland, 510-832-3298, BayFungTongTeaHouse.com.

Baygreens Salads: American, takeout and delivery (Caviar), 2225 Webster St., Oakland, 510-419-0673, BayGreenSalad.com.

Belcampo Meat Co.: American, takeout and delivery (Grubhub, Seamless, Postmates, Caviar, DoorDash), 55 Webster St., Oakland, 510-281-0998, Belcampo.com/restaurant/oakland-restaurant-butcher-shop.

Bellanico Restaurant and Wine Bar: Italian, takeout and delivery (Caviar), 4238 Park Blvd., Oakland, 510-336-1180, Bellanico.net.

Belly: Asian, Mexican, American, takeout and delivery (Caviar), 1901 San Pablo Ave., Oakland, 510-839-0000, BellyUptown.com.

Belotti Ristorante e Bottega: Italian, takeout, 5403 College Ave, Oakland, 510-788-7890, Belottirb.com.

Best Taste Restaurant: Chinese, takeout, 814 Franklin St., Oakland, 510-444-4983.

Big Dish Restaurant: Chinese, takeout, 339 Ninth St., Oakland, 510-839-3188, BigDish2011.blogspot.com.

Blue Fin Sushi Thai: Thai, takeout and delivery (DoorDash), 3211 Encinal Ave., Alameda, 510-522-1269.

Brenda's: American, takeout and delivery (Caviar), 4045 Broadway, #101, Oakland, 510-929-0510, BrendasOakland.com.

Brotzeit Lokal: German, takeout and delivery (Caviar), temporary address: 375 40th St., Oakland, 510-788-4698, BrotzeitBiergarten.com.

Brown Sugar Kitchen: American, takeout and delivery (DoorDash), 2295 Broadway, Oakland, 510-839-7685, BrownSugarKitchen.com.

Burma Superstar: Burmese, takeout and delivery (Caviar, DoorDash), 4721 Telegraph Ave., Oakland, 510-652-2900, BurmaInc.com.

Burma Superstar: Burmese, takeout and delivery (DoorDash), 1345 Park St., Alameda, 510-522-6200, burmasuperstar.com

C'era Una Volta: Italian, takeout and delivery (Caviar), 1332 Park St., Alameda, 510-769-4828, CeraUnaVolta.us.

C&M Bistro: Chinese, takeout and delivery (Caviar, DoorDash), 388 Ninth St Ste. 181, Oakland, 510-338-3776.

Cabalen Sweet & Savory: Filipino, takeout, 3331 International Blvd., Oakland, 510-261-7271.

Cactus Taqueria: Mexican, takeout and delivery (Caviar), 5642 College Ave, Oakland, 510-658-6180, CactusTaqueria.com.

Cafe Colucci: Ethiopian, takeout and delivery (DoorDash, Uber Eats), 6427 Telegraph Ave., Oakland, 510-601-7999, CafeColucci.com.

Cafe Jolie: French, takeout and delivery, 1500 Webster St., Alameda, 510-523-4500, CafeJolies.com.

Cafe Raj: Indian, takeout and delivery (Grubhub, Seamless, DoorDash), 1158 Solano Ave., Albany, 510-524-5667, CafeRajOnline.com.

Cafe Santana: Mexican, American, takeout, 4100 MacArthur Blvd., Oakland, 510-842-3027, CafeSantanaRoastingCompany.com.

Cafe Umami: Asian, takeout and delivery (Caviar), 2224 MacArthur Blvd., Oakland., 510-646-2394, CafeUmami.com.

Caffe Chiave: Italian, American, takeout and delivery (Caviar, DoorDash), 4045 Piedmont Ave, Oakland, 510-658-2744, CaffeChiave.com.

Calafia Taqueria: Mexican, takeout, 1445 Webster St., Alameda, 510-522-2996, CalafiaTaqueria.com

Calavera: Mexican, takeout and delivery (Caviar), 2337 Broadway, Oakland, 510-338-3273, CalaveraOakland.com.

Cato's Alehouse: American, takeout and delivery (Caviar, DoorDash), 3891 Piedmont Ave, Oakland, 510-655-3349, CatosAlehouse.com.

CCW Bar and Restaurant: American, takeout, 411 26th St., #B, Oakland, 510-301-5142, CCWBarAndRestaurant.com.

Champa Garden: Asian, takeout and delivery (Seamless, Grubhub, DoorDash), 2102 Eighth Ave, Oakland, 510-238-8819, ChampaGardenRestaurant.com.

Chica Oakland: Mexican-American, takeout and delivery (call), 303a Oakland Ave., Oakland, 510-735-9748, ChicaOakland.com.

China Star Express: Chinese, takeout, 399 Eighth St., #4250, Oakland, 510-836-2988, ChinaStarOakland.com.

China Village: Chinese, takeout, 1335 Solano Ave, Albany, 510-525-2285, ChinaVillageAlbany.com.