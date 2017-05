Best Of The East Bay Finalists Are Here! Find Out Who Got Nominated! 

click to enlarge

It’s that special time of year (no, not the three-day weekend) when we announce nominees for our annual Best of the East Bay contest!This year, our readers help choose who to nominate, which was really cool of them (thanks for doing all the work).You can vote now in the the 2017 Best Of by clicking this link and using our super-easy ballot . (Voting ends June 30, but don’t slack, OK.)Click here to access all theBest Of The East Bay 2017 marketing and promotional materials, which will help you win!And now, the nominees ... Best Of luck!Cafe Van KleefForbidden IslandHeart and Dagger SaloonHotsy Totsy ClubMad OakPrizefighterRoom 389SidebarThe AvenueThe Double StandardChina VillageGreat ChinaLittle Shin ShinShan DongShen HuaEverett & Jones BBQGenny's BBQPhat Matt’s BBQSmoke BerkeleySmokey J’s BBQStay GoldBar Three Fifty-FiveFaunaForbidden IslandHotsy Totsy ClubMake WestingPenrosePrizefighterRamen ShopSidebarStarline Social ClubAnalogBakesale BettyClove & HoofRatto’s International Market & DeliSouthieThe Butcher’s SonThe Lunch BoxHighwire Coffee RoastersBicycle CoffeeRed Bay CoffeePeerless Coffee & TeaTimeless Coffee RoastersBay GrapeMinimoOrdinaireRosenblum CellarsThe PunchdownThe Wine MineComalCosechaLa MissionLos CantarosMariscos La CostaNidoPicanteBeer RevolutionCato’s Ale HouseHog’s ApothecaryJupiterLost & FoundMad OakMikkeller OaklandTelegraph Beer GardenThe Good HopThe TrappistColonial DonutsDonut SavantDream Fluff DonutsPepples Donut FarmSweet Belly900 GraysonBrown Sugar KitchenThe GastropigGrand Lake KitchenHomemade CafeLa NoteMama’s Royal CaféOle’s Waffle ShopSam’s Log CabinSequoia DinerAlmare GelatoFentons Creamery And RestaurantIcey CreamIci Ice CreamLoard's Ice CreamSmitten Ice CreamTara’s Organic Ice CreamA 16 RockridgeBellanico Restaurant & Wine BarCorsoDescoDopoLo CoCo’sMarzanoPizzaioloTrabocco Kitchen and CocktailsCoach SushiDelageGetaKansaiKiralaManpukuMitamaTsuru SushiYumeEl SabrositoKoJa KitchenTacos Mi RanchoTaqueria SinaloaThe ChairmanAwaken CafeFarley’s CoffeeModern CoffeeThe Octopus Literary SalonTimeless CoffeeArizmendi BakeryThe Cheese Board CollectiveThe ForgeHot ItalianLittle Star PizzaPizzaioloRotten City PizzaThe Star on GrandZachary’s Chicago PizzaBa-BiteLa Mediterranee CafeOasis KitchenSahaTurkish KitchenWally’s CafeBrown Sugar KitchenMiss Ollie’sNellie’s Soul FoodPicánSouley VeganAnalogFlacosGolden LotusHella Vegan EatsMilleniumShangri-La VeganSouley VeganTaqueria La VenganzaThe Butcher’s SonSanctuary BistroTimeless CoffeeDowntown BerkeleyGrand LakeJack LondonOld OaklandTemescalAddis EthiopianAnfiloAsmaraCafe ColucciCafé RomanatEnsarroAdessoBlind TigerLa MarchaMissouri LoungeStarline Social ClubOasis KitchenIkaros Greek RestaurantSimply GreekTroy Greek CuisineKouzina Greek Street FoodItani RamenRamen ShopShiba RamenSobo RamenYuzu Ramen & BroffeeCactus TaqueriaCancunEl GusanoGordo TaqueriaTacos Mi RanchoXoloBellyCactus TaqueriaCancunCholita LindaComalTacos Mi RanchoTacos OscarTaqueria La VenganzaTaqueria SinaloaXoloChai Thai NoodlesChampa GardenDaughter Thai KitchenNeecha ThaiOld Weang PingSpice I AmVientian CafeAcme Bread CoArizmendi BakeryCrixa CakesFirebrand Artisan BreadsFournée BakeryLa FarineSweet Adeline BakeshopThe Cheese Board CollectiveHangar OneMosswood DistillersSt. George SpiritsAburayaArizmendi BakeryBen’sCam Huong CafeOasis KitchenDrake’s Brewing CompanyFaction BrewingFieldwork Brewing Co.Temescal BrewingThe Rare BarrelTrumer Pils BrauereiAburayaTacos OscarTaqueria La VenganzaAl’s Barber ShopCharles Blades Barber SpaMegah Brown’sPeoples BarberRevival barber + beautySlick and DapperTemescal AlleyAlameda BicycleCycle SportsKing KogManifesto BicyclesMissing Link Bicycle CooperativeRich City RidesThe Laurel CycleryBooks Inc.Diesel, A BookstoreE.M. WolfmanLaurel Book StoreMarcus BookMoe’s BooksMrs. Dalloway’sPegasus BooksWalden Pond BooksAtomic GardenFoxgloveNeekoOak CommonOaklandishOwl N WoodPretty PennyRare BirdShow & TellUrban IndigoBay Fog VaporBetter Cloud VaporCloudHouseTasty VaporVapor DenAfrican People’s Education and Defense FundAlameda County Food BankCausa Justa/Just CauseCreative Growth Art CenterEast Bay College FundEast Bay SPCAElla Baker CenterGirls IncLa ClínicaMaine Coon AdoptionsRYSE CenterThe UC TheatreYouth RadioCat TownRabatShoes On SolanoSoleSpaceThe Walk ShopTootsiesElixir Salon SpaFig & CloverGlama-Rama SalonKeter SalonManifesta SalonRevival barber + beautyDr. Comics & Mr. GamesEndgameGames of BerkeleyIt’s Your Move Games & HobbiesAnimal Farm Discount Pet Foods & SuppliesGeorgeHolistic HoundMike's Pet FeedPaco CollarsPaws And ClawsYour Basic BirdAll Things VintageEmpress VintageKnimbleMercy VintagePretty PennyRegina’s DoorVAMPApex TattooDiving Swallow Custom TattooFTW TattooIndustrial Tattoo and PiercingModern Electric StudioOld Crow TattooSacred Rose TattooTemple TattooWar Horse TattooCamp Clare Dog CareCitizen Canine OaklandEvery Dog Has Its Day CareHappy HoundJust Pet MeMetro DogFenton MacLaren Home FurnishingsLongfellow Design BuildOhmega SalvageThe Wooden DuckUhuru Furniture & CollectiblesUrban OreAnnie’s Annuals and PerennialsBerkeley Horticultural NurseryCactus JungleEast Bay NurseryFlowerlandPollinate Farm & GardenThe Dry GardenPave Fine JewelryCrown Nine Jewelry BoutiqueEsqueletoFoxgloveThe 14 KaratsConvertFoxgloveKnimbleMolly BNeekoPretty PennyBOSKConvertMaple Street DenimStandard & StrangeTwo Jacks DenimAlbany BowlManor BowlPlankAdessoAnalogBlind TigerColonial DonutsKansaiLa MarchaRudy’s Can’t Fail CafeScolari'sShooting Star CafeTacos Mi RanchoTop Dog1-2-3-4 GO!924 GilmanAshkenazOakland MetroThe Back RoomThe Fox TheaterThe UC TheatreAlchemy Bottle ShopCask On CollegeCRAFT Beer & WineLedger’s LiquorsJaguar KaraokeNick’s LoungePhil’s SlidersStarline Social ClubThe Alley in OaklandAlbatross PubCato’s Ale HouseCommonWealthPacific Coast Brewing Co.Room 389Comedy Oakland at Spice MonkeyMan Haters at White Horse InnSoleSpaceStarline Social ClubThe LayoverBar Three Fifty-FiveHeart and Dagger SaloonMerchant’s SaloonMissouri LoungeThe AvenueThe Ruby RoomParamount TheatreThe Fox TheaterThe Greek TheaterThe New ParishThe UC TheatreYoshi’s924 GilmanAshkenazCornerstoneFreight & SalvageStarline Social ClubThe Back RoomThe Golden BullThe Ivy RoomThe Legionnaire SaloonThe Night LightUptown NightclubArt + SoulBerkeley World Music FestivalBurger BoogalooFeelsOakland Book FestivalOakland Music FestivalOakland Veg FestAwaken CafeFreight & SalvageThe Starry PloughAbrams Claghorn GalleryAthen B. Galleryb4bel4bBetti Ono GalleryCTRL+SHFT GalleryE14 GalleryNaming GalleryNook GalleryProArts GallerySoleSpaceAdeline Yoga StudioBarefoot MovementInnerstellar YogaLeft Coast Power YogaNamaste Yoga + WellnessYoga to the PeopleAltarena PlayhouseAurora TheatreBerkeley PlayhouseBerkeley Repertory TheatreBlack Repertory Group TheaterShotgun PlayersThe Flight DeckThe Marsh1-2-3-4- Go! RecordsAcme House of MusicBroken GuitarsLamorinda MusicPiedmont Piano CompanyThe Starving MusicianBest Record ShopAmoeba Music BerkeleyChampion Sound RecordsContact RecordsDave’s Record ShopEcono Jam RecordsGroove YardHercules RecordsMad MonkMod LangRasputin MusicStrictly VinylArtist & Craftsman SupplyBlick Art MaterialsFLAX art & designThe East Bay Depot For Creative ReuseBerkeley Art Museum and Pacific Film ArchiveChabot Space and Science CenterLawrence Hall of ScienceOakland Museum of CaliforniaPhoebe A. Hearst Museum of AnthropologyAlbany TwinAlameda TheatreBerkeley Art Museum and Pacific Film ArchiveGrand Lake TheaterParamount TheatreRialto Cinemas CerritoShattuck CinemasThe New ParkwayBooks Inc.Diesel, A BookstoreE.M. WolfmanLaurel Book StoreMrs. Dalloway’sPegasus BooksThe Octopus Literary SalonRichmond Art CenterstudiooneThe Black SquirrelThe CrucibleDraymond GreenJaVale McGeeKevin DurantKlay ThompsonSteph CurryDave KavalKhris DavisSean DoolittleSonny GrayStephen VogtAlison BarakatJames SyhaboutPreeti MistryRussell MooreTanya HollandCouncilmember Rebecca KaplanMayor Jessie ArreguinMayor Libby SchaafRep. Barbara LeeState Sen. Nancy SkinnerDC is ChillinDJ Lady RyanDJ PlaturnFela KutchiLexx JonesNina SolNamaste ShawtyNetoPam the FunkstressShabazzoShruggsUmamiBells AtlasFantastic NegritoPlanet BootyShannon and the ClamsThe Young LoversXuxu Santa MariaBooCaleborateEzaleKamaiyahLocksmithPhilthy RichRexx Life RajYukmouthYaa GyasiNayomi MunaweeraMary RoachCharles Blades at Charles Blades Barber SpaMaddix Bruyn at Revival barber + beautyDamion Hunter at Megah Brown'sShevelle Mitchell at Levels Barber & ShopNicholas Vlahos at Temescal Alley BarbershopDani Juni Bruyn at Revival barber + beautySunny Chang at Le RebelleFreda DawanaJessica Earle, JessicaEarle.netDiana Gordon, Keter SalonDelia Huie, Bangs & Locks SalonK.C. Lutes, ManifestaAlexandra Sussman, Elixir Salon SpaGeorge Campise of War Horse TattooFreddy Corbin of Temple TattooPhilip Milic of Old Crow TattooAnaly Nakat of Analy's ArtKaren Roze of Sacred Rose TattooAnyka BarberCat BrooksRegina EvansAlicia GarzaChayla GibsonNancy PiliW. Kamau BellShanti CharanAsh FisherSamson KoletkarAviva SiegelIra SummerCBD OG by C.R.A.F.T.ACDC by 7 Stars Holistic Healing CenterRainbow Gummee by Speciale18:1 Sublingual Spray by Care By Design20:1 Tincture by Treatwell420 MDCompassionate Health OptionsDr. Frank LucidoEazeMDOakland 420 DoctorBerkeley Patients GroupCannabis Buyers Club of BerkeleyHarborsideMagnolia WellnessPatients Care Collective BerkeleyAll Star Romulan by Berkeley Patient’s GroupGorilla Glue by HarborsideStrawberry Banana by 4&20 BlackbirdsSuper Lemon Haze by C.R.A.F.T.Tahoe Chem by C.R.A.F.T.Black Bar from KorovaChocolate Caramel Truffle from StokesKush NutsKushy PunchTerra-bites from KivaBeezleEmpress ExtractsExtra Virgin Rosin by BaroniJetty ExtractsLoudpack ExtractsBerkeley Patient’s GroupC.R.A.F.T.Flow KanaHarborsideMagnolia Wellness420MD Berkeley7 Stars Holistic Healing CenterBerkeley Patient’s GroupCannabis Buyers Club of BerkeleyMagnolia Wellness4&20 BlackbirdsBenefit Health CollectiveC.R.A.F.T.EazeHarborside